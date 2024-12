Golul stranepotului lui Mussolini, celebrat cu salutul nazist

Fotbalistul Romano Floriani Mussolini, in varsta de 21 de ani, stranepotul dictatorului italian Benito Mussolini, a marcat duminica primul gol al carierei sale, in Serie B, pentru Juve Stabia, iar fanii echipei au celebrat reusita cu salutul nazist, scandand si numele jucatorului, iar imaginile au devenit virale."Mussolini a alergat sa sarbatoreasca sub segmentul tribunei unde se afla mama sa, Alessandra care, in confuzia creata, si-a pierdut palaria verde de lana care a fost gasita apoi la ... citește toată știrea