Goluri multe in primul amical al Craiovei in Turcia

In primul amical din Antalya, Universitatea Craiova a invins cu 5-2 formatia maghiara FC Paksi, ocupanta locului 7 in prima liga. Au marcat: Paul Papp (3), Elvir Koljic (45), Stefan Baiaram (57, 78), Ionut Vana (76), respectiv Joszef Windecker (64) si Gabor Vas (66). La meci a asistat si finantatorul Mihai Rotaru. Daca Universitatea este deja de o saptamana in Turcia, ungurii de la Paksi au ajuns abia sambata, amicalul cu Stiinta fiind programat la nici 24 de ore de la aterizarea in Antalya.