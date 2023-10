Nu mai putin de 28 de goluri s-au marcat in prima seara a etapei a 2-a din grupele Champions League, o medie de 3,5 pe meci. Dramatismul n-a lipsit, iar finalurile au fost electrizante, in special in partida de la Eindhoven, in care s-au marcat 3 goluri dupa minutul 85. Au fost si surprize, Arsenal si Man United fiind invinse de Lens, repectiv Galatasaray. Am asistat si la rasturnari spectaculoase de scor, Braga revenind la Berlin de la 2-0, Bayern intorcand la Copenhaga de la 1-0, iar Galata ... citeste toata stirea