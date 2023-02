Grupa Romaniei U21, in preliminariile Euro 2025

Selectionata Under 21 a Romaniei, pregatita de Emil Sandoi, si-a aflat adversarii din preliminariile Campionatului European 2025, gazduit de Slovacia. Romania a fost repartizata in Grupa E, alaturi de Elvetia, Finlanda, Albania, Muntenegru si Armenia.Se califica direct la EURO 2025 castigatoarele celor 9 grupe si cele mai bune 3 echipe clasate pe locul 2, iar ultimele trei locuri vor fi ocupate dupa un baraj, in dubla mansa, intre celelalte 6 echipe de pe locurile secunde.GRUPELE DE ... citeste toata stirea