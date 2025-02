Grupa Romaniei U21 in preliminariile EURO 2027

Echipa nationala de tineret a Romaniei va evolua in Grupa A, din care mai fac parte Spania, Finlanda, Kosovo, Cipru si San Marino, in preliminariile EURO 2027, conform tragerii la sorti de azi. Tricolorii s-au calificat la ultimele patru turnee finale continentale, in vara aceasta urmand a fi prezenti la cel din Slovacia, unde vor intalni, in grupa, tara gazda, precum si Spania si Italia.Grupele preliminariilor EURO 2027:Grupa A: Spania, Romania, Finlanda, Kosovo, Cipru, San MarinoGrupa B: ... citește toată știrea