Astazi a avut loc, la Doha, tragerea la sorti a grupelor Campionatului Mondial de fotbal din Qatar, programat anul acesta, intre 21 noiembrie si 18 decembrie. In meciul de deschidere, tara-gazda, Qatar, va infrunta reprezentativa Ecuadorului, in grupa A. Cea mai echilibrata grupa este cea care le contine pe Brazilia, Serbia, Elvetia si Camerun, in timp ce meciul cel mai tare din faza grupelor va fi Spania - Germania, in grupa E. ... citeste toata stirea