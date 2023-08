In seara aceasta, la Monte Carlo, s-a desfasurat tragerea la sorti a grupelor Champions League, efectuata de fostii fotbalisti Joe Cole si Eric Abidal. Grupa F, cu PSG, Borussia Dortmund, AC Milan si Newcastle United pare cea mai puternica, in timp ce FC Barcelona are parte de adversarii cei mai accesibili, in grupa H.Grupele Champions League:Grupa A: Bayern Munchen, Manchester United, FC Copenhaga, Galatasaray IstanbulGrupa B: ... citeste toata stirea