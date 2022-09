Grupele Cupei Romaniei

Universitatea Craiova, de 8 ori castigatoare a Cupei Romaniei, va juca in faza grupelor actualei editii a competitii in grupa D, din care mai fac parte echipele: FC Arges, Chindia, Hermannstadt, Ocna Mures, Minaur Baia Mare. Programul Stiintei: FC Hermannstadt - Universitatea Craiova (19.10.2022), CS Ocna Mures - Universitatea Craiova (09.11.2022)FC Arges - Universitatea Craiova (07.12.2022).Din acest sezon, Cupa Romaniei are un nou sistem de desfasurare, cu grupe. Noul format al Cupei ... citeste toata stirea