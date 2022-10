Grupele Euro U21 de anul viitor, gazduit de Romania si Georgia

In seara aceasta, la Bucuresti, a avut loc tragerea la sorti a grupelor turneului final al Campionatului European U21 din 2023, gazduit de Romania si Georgia. Romania, nationala antrenata de Emil Sandoi, va evolua in grupa B, alaturi de Spania, Ucraina si Croatia. Cu Spania, tricolorii au jucat recent un amical, la Cluj, pierdut cu 4-1. Cu Ucraina am jucat in preliminariile pentru Euro 2021 si am castigat cu 3-0 acasa, pierzand cu 1-0 in deplasare, evident, fiind vorba de alte generatii de ... citeste toata stirea