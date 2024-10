Grupele Europei pentru CM 2026 se stabilesc in decembrie

UEFA va efectua pe 13 decembrie, la Zurich, tragerea la sorti a grupelor preliminare pentru Cupa Mondiala din 2026, gazduita de SUA, Canada si Mexic. Daca pe celelalte continente preliminariile sunt in plina desfasurare, faza de calificare din Europa va debuta in martie 2025 si se va termina in martie 2026. Cele 12 castigatoare de grupe vor obtine calificarea directa, iar alte patru calificate se vor decide in urma unor baraje. Astfel, echipele de pe ... citește toată știrea