FC Barcelona a anuntat oficial transferul lui Ilkay Gundogan de la Manchester City. Mijlocasul german de 32 de ani a semnat din postura de jucator liber un contract valabil pana in 2025 si va avea o clauza de reziliere in valoare de 400 de milioane de euro si un salariu de 8 milioane de euro anual. Gundogan a evoluat 7 ani la City, detinatoarea Champions League aducandu-l de la Dortmund.Gundogan si-a luat adio de la Man City printr-o scrisoare publicata in Players Tribune:"Am fost norocos ... citeste toata stirea