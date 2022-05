Gustavo: "Suntem foarte motivati sa castigam cu Botosani si sa mergem in Conference League"

In barajul pentru calificarea in turul doi preliminar al Conference League, Universitatea Craiova intalneste FC Botosani, azi, de la ora 20.30, pe stadionul "Ion Oblemenco". Brazilianul Gustavo nu intelege cum poate exista o regula ca echipa de pe locul 3 sa se lupte intr-un meci cu cea de pe locul 8, pentru a juca in cupele europene, dar in acelasi timp promite ca toata echipa va fi supermotivata pentru a accede in cupele europene."Din punctul meu de vedere nu e corect ca echipa de pe locul ... citeste toata stirea