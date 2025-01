Haaland, contract pe 10 ani cu Man City

Atacantul norvegian Erling Haaland a semnat un nou contract, valabil pe 10 ani, pana in 2034, cu Manchester City. Contractul precedent al lui Haaland urma sa expire in iunie 2027, dar jucatorul de 24 de ani a a semnat un nou acord, evident, cu o semnificativa crestere de salariu. Norvegianul a fost achizitionat de la Borussia Dortmund in 2022 si ... citește toată știrea