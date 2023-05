In etapa a 8-a a play-off-ului, Universitatea Craiova intalneste Farul Constanta, pe "Ion Oblemenco", sambata, de la ora 21.30. Antrenorul liderului, Gheorghe Hagi, a declarat, inainte de plecarea spre Craiova, ca se asteapta la un duel dificil, tinand cont de valoarea lotului Stiintei, de forma echipei din Banie si de spiritul oltenesc."Avem un meci in deplasare cu o echipa cu un lot foarte bun, care este in forma. In toate meciurile jucate a aratat ca este foarte competitiva. Este o mare ... citeste toata stirea