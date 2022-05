Halep a trudit pentru accederea in turul 2 la Roland Garros

Neasteptat de dificil a fost meciul de debut al Simonei Halep la actuala editie a Roland Garros-ului. Cap de serie 19, romanca s-a chinuit serios pentru a elimina pe nemtoaica Nastasja Schunk, locul 165 WTA, prezenta pe tabloul principal ca lucky loser, scor 6-4, 1-6, 6-1.Asistata din tribune de Nadia Comaneci si Virginia Ruzici, dar si de noul sau antrenor, Patrick Mouratoglou, Halep a fost dominata in primele doua seturi de adversara ei in varsta de 18 ani. Totusi, in primul set, fostul ... citeste toata stirea