Halep, Begu si Sorana, in turul 2 la Australian Open

Nu mai putin de cinci tenismene din Romania s-au calificat in turul secund la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului. Dupa ce Gabriela Ruse si Jaqueline Cristian au acces in faza urmatoare, azi-noapte au obtinut victorii in primul tur si Simona Halep, Irina Begu si Sorana Carstea.Simona Halep, locul 15 WTA, a trecut, cu 6-4, 6-3, de poloneza Magdalena Frech, locul 102 WTA. In mansa urmatoare, Simona Halep va evolua cu brazilianca Beatriz Haddad Maia, locul 83 WTA. ... citeste toata stirea