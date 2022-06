Halep s-a calificat in turul 3 la Wimbledon

Simona Halep este a doua tenismena din Romania, dupa Irina Begu, care accede in turul al treilea al turneului de la Wimbledon. Halep, 30 de ani, locul 18 mondial, a invins-o in doua seturi, scor 7-5, 6-4, pe belgianca Kirsten Flipkens, locul 190 WTA. Halep n-a facut un joc grozav, dar a reusit sa revina in fiecare set, dupa ce a fost condusa cu 5-2, respectiv 4-1.Kirsten Flipkens, la 36 de ani, s-a aflat la ultimul meci din cariera la simplu, fiind aplaudata intens la final de public si s-a ... citeste toata stirea