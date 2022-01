Halep trece usor de Kovinic si e in optimi la Australian Open

Simona Halep isi continua parcursul impecabil la primul turneu de Mare Slem al anului, unde a ajuns deja in optimi, fara sa cedeze vreun set si terminand meciurile destul de rapid. Locul 15 WTA a invins-o in turul 3 la Australian Open, cu 6-2, 6-1, dupa o ora si 4 minute, pe Danka Kovinic din Muntenegru, locul 98 WTA. Halep este pentru a saptea oara in optimi la Melbourne, acolo unde a jucat finala, in 2018, pierduta in fata danezei Wozniacki."Ma simt foarte bine fizic, sunt increzatoare ... citeste toata stirea