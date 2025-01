Handbal si baschet, azi, in Sala Polivalenta

Echipa feminina de handbal si cea masculina de baschet joaca astazi, in Sala Polivalenta, meciuri de campionat. Handbalistele antrenate de Ovidiu Mihaila vin dupa trei succese consecutive in Liga Florilor si se dueleaza cu Magura Cisnadie, de la ora 17.30, in etapa a 15-a. Craiova ocupa locul 8, cu 21 de puncte, iar adversara de azi este pe pozitia a 9-a, cu 12 puncte."Ne asteapta un meci greu, pentru ca fiecare joc din Liga Florilor reprezinta o provocare. Trebuie sa ne continuam drumul, sa ... citește toată știrea