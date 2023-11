Echipa de handbal a Craiovei confirma, in sfarsit, sperantele si bugetul de care are parte si are un singur esec in primele zece etape ale campionatului, fiind pe locul 2 in clasament, in siajul liderului si campioanei, CSM Bucuresti, cu care inca nu a jucat. In runda a zecea, handbalistele Craiovei s-au impus intr-o deplasare deloc facila, la Magura Cisnadie, scor 28-24 (15-11) dupa un ... citeste toata stirea