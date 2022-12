Handbalistele Craiovei au castigat la Cisnadie

Echipa feminina de handbal a Craiovei a reusit sa produca surpriza etapei a 10-a a Ligii Florilor, impunandu-se in partida din deplasare cu Magura Cisnadie, scor 28-27 (18-11). Desi parcurgea o perioada nefasta, asa cum se intampla des in ultimii ani, formatia antrenata de Bogdan Burcea a avut o tresarire de orgoliu si a adus toate punctele din Ardeal. SCM Craiova a condus din primul si pana in ultimul minut, chiar si la diferenta de 8 goluri, dar gazdele s-au apropiat la o singura lungime, ... citeste toata stirea