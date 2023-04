Handbalistele de la SCM Craiova si-au luat partial revansa fata de nou-promovata CSM Tg. Jiu, care le invinsese de doua ori in acest sezon, in campionat si in Cupa Romaniei. In etapa a 22-a a Ligii Florilor, formatia antrenata de Bogdan Burcea s-a impus cu 27-22 in deplasare contra gorjencelor, dupa ce a condus si la pauza cu 14-11. Au marcat pentru SCM Craiova: Krpez 6 goluri, Joao 6, Bak 4, Zamfir 4, Esicu 3, Jipa 2, Rocha 2. In urma acestui rezultat, craiovencele au acumulat 28 de puncte si ... citeste toata stirea