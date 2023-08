In week-end-ul trecut, echipa feminina de handbal a Craiovei a castigat "Cupa Mioveni - Adrian Stefan", disputata in orasul argesean. Fetele antrenate de Bogdan Burcea au invins toate cele trei adversare pe care le-a intalnit in acest turneu: Corona Brasov, Stiinta Bucuresti si Dacia Mioveni.In finala disputata in compania gazdelor de la Dacia Mioveni, SCMU Craiova s-a impus cu 35-22. Au evoluat: Milosavljevic (10), Krpez Slezak (5), Burcea - Zamfir (3), Esicu (3), Jipa (3), Cace (2), Mugosa ... citeste toata stirea