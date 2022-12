In turul al doilea al Cupei Romaniei la handbal feminin, SCM Craiova va intalni, in deplasare, pe CSM Tg. Jiu, pe 8 ianuarie, conform tragerii la sorti de la FRH. Cele doua echipe oltenesti s-au duelat recent in campionat, iar gorjencele s-au impus clar, chiar in Polivalenta din Banie.Celelalte dueluri din aceasta faza sunt: Gloria Bistrita - Minaur Baia Mare, Unirea Slobozia - Corona Brasov, CSM Galati - Neptun Constanta, ... citeste toata stirea