In primul amical de la startul pregatirilor pentru urmatorul sezon, handbalistele de la SCMU Craiova au terminat la egalitate, scor 25-25, in deplasare, cu CSM Tg. Jiu. Desi au avut avantaj la inceput (4-0 si 7-2), craiovencele au fost conduse la pauza cu 15-11 si au reusit sa marcheze golul egalizator in ultima secunda de joc, pe un contraatac.Au evoluat pentru formatia din Banie: Curment, Darly de Paula - Krpez 6 goluri, Ghetu, Cace, Malovic 2, Milosavljevic 8, Ion, Valcan, Milic, ... citeste toata stirea