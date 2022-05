Handbalistele Craiovei au incheiat sezonul cu o victorie

Echipa feminina de handbal SCM Craiova a pus capat inca unui sezon dificil, afectat de accidentari si in care si-a ratat obiectivul, locurile 1-8. Fetele antrenate de Bogdan Burcea au termnat campionatul pe locul 10, iar in ultima etapa au dispus, in Sala Polivalenta, de CSM Slatina, scor 30-24 (13-13). A fost un meci "confiscat" de Melanie Bak, care a reusit nu mai putin de 16 goluri. Au evoluat pentru SCM Craiova: Dzhukeva, Curment, Chetraru (portari), Bak 16 goluri, Andrei 7, Nica 3, Carstea ... citeste toata stirea