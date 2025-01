Handbalistele Craiovei au legat 3 victorii in campionat

Handbalistele de la SCM Universitatea Craiova au trei succese consecutive in Liga Florilor, cu Corona Brasov, acasa, si cele de pe terenul ultimelor doua clasate, CSM Iasi si CSM Slatina. In derby-ul regional, formatia lui Ovidiu Mihaila s-a impus cu 31-27, in week-end-ul trecut, in prima etapa a returului campionatului. Pentru echipa din Banie, aflata pe locul 8 in clasament, cu 21 de puncte, urmeaza partida de pe teren propriu cu Magura Cisnadie, ... citește toată știrea