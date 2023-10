Dupa pauza prilejuita de meciurile echipelor nationale, echipa feminina de handbal SCMU Craiova va intalni sambata, de la ora 18.00, in deplasare, pe Gloria Buzau, intr-o partida contand pentru etapa a 7-a din Liga Florilor. Formatia din Banie ocupa locul 4 in clasament, cu 13 puncte, in timp ce Buzaul este pe 7, cu 9 puncte."Nu e deloc usor meciul, Buzaul este o echipa puternica, iar noi trebuie sa ne respectam munca pe care am depus-o si sa luam 3 puncte. N-a fost usor sa gestiontam aceasta ... citeste toata stirea