Handbalistele Craiovei au pierdut acasa cu Bistrita

Dupa cele doua victorii cu care a inceput campionatul, a venit si dusul rece pentru echipa feminina de handbal a Craiovei, care a cedat, chiar in Sala Polivalenta, in fata Gloriei Bistrita, scor 28-27 (15-14). Oaspetele au controlat partida, conducand in permanenta la 3-4 goluri, craiovencele sperand la un rezultat pozitiv cand au reusit sa aiba in premiera avantaj, scor 25-24, cu zece minute inainte de final. Finalul a apartinut insa ... citeste toata stirea