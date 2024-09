Handbalistele Craiovei au pierdut in ultima secunda la Bistrita

Handbalistele de la SCM Universitatea Craiova au trecut pe langa sansa de a obtine un rezultat pozitiv in fieful Gloriei Bistrita, una dintre reprezentantele Romaniei in Champions League, formatie pregatita de selectionerul Florentin Pera. In meciul din etapa a 4-a a Ligii Florilor, fetele antrenate de Ovidiu Mihaila au incasat gol in ultima secunda de joc de la internationala franceza Gnonsiane Niombla si au pierdut cu 26-25 (16-14).Au jucat pentru SCMU Craiova: Darly Zoqbi ... citește toată știrea