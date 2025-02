Handbalistele Craiovei au rapus Bistrita in ultima secunda

Dupa CSM Bucuresti si Corona Brasov, o alta pretendenta la titlu, Gloria Bistrita, a capotat in Banie, in meciul din etapa a 17-a a Ligii Florilor, in fata echipei de handbal a Craiovei. Fetele lui Ovidiu Mihaila s-au impus pe teren propriu, scor 25-24, dupa ce, la pauza, erau conduse cu 3 goluri, scor 14-17. Scorul era 22-24, cu 13 minute inainte de final, dar Craiova a egalat cand mai erau 7 minute de joc si a dat lovitura in ultima secunda, marcand golul victoriei prin Dijana Mugosa, dintr-o ... citește toată știrea