Handbalistele Craiovei au rapus in repriza secunda Zalaul lui Tadici

Echipa de handbal a Craiovei a avut mari probleme cu echipa lui Gheorghe Tadici, in etapa a 7-a a Ligii Florilor, dar in cele din urma handbalistele din Banie si-au pastrat invincibilitatea pe teren propriu, impunandu-se cu 27-23. Zalaul a avut o prima repriza de vis in Sala Polivalenta, conducand cu 15-11 la pauza. De la 12-17, SCM Universitatea Craiova a avut un sfert de ora excelent, cu un partial de 10-1 si a condus cu 22-18, pastrand acest ecart ... citește toată știrea