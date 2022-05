Handbalistele Craiovei au remizat cu Braila

Echipa feminina de handbal SCM Craiova a remizat, in Sala Polivalenta, scor 27-27 (15-16), cu Dunarea Braila. Au jucat pentru SCM Craiova: Dzhukeva, Curment, Chetraru (portari), Bak 9 goluri, Jipa 5, Andrei 5, Carstea 3, Selaru 2, Tudorica 2, Nica 1, Loken, Ion. Craiovencele raman pe locul 10, cu 30 de puncte, iar in etapa viitoare, penultima a Ligii Florilor, va juca in deplasare cu liderul campionatului, Rapid, joi, 26 mai, de la ora 18 (in direct la TVR).Dupa meciul cu Braila, antrenorul ... citeste toata stirea