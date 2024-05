Handbalistele Craiovei au remizat in ultimul meci de acasa al sezonului

Handbalistele de la SCM Universitatea Craiova au terminat sezonul in nota in care acesta s-a desfasurat, respectiv cu mari oscilatii si cu un rezultat final decent. Condusa cu 17-10 la pauza de Minaur Baia Mare, formatia din Banie a revenit in repriza secunda si a terminat la egalitate, scor 24-24, desi a avut chiar ocazia de a castiga partida. Echipa de handbal a ... citește toată știrea