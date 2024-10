Handbalistele Craiovei au rezistat doar o repriza contra Rapidului

Echipa feminina de handbal a Craiovei isi respecta ritmul din acest inceput de campionat, cu victorii pe teren propriu si infrangeri in deplasare. In runda a 6-a a Ligii Florilor, fetele antrenate de Ovidiu Mihaila au rezistat numai in prima repriza in fata Rapidului, in deplasare, intrand la vestiare cu un dezavantaj de un singur gol: 9-10. In partea secunda, giulestencele, angrenate si in acest sezon in Champions League, s-au detasat treptat si la final n-au avut ... citește toată știrea