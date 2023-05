In ultima etapa a Ligii Florilor, handbalistele de la SCM Universitatea Craiova au castigat, in deplasare, scor 32-27, contra retrogradatei CSM Slatina. In urma acestui succes, formatia antrenata de Bogdan Burcea a terminat campionatul pe locul 7, cu 34 de puncte, din 11 victorii, 1 egal si 14 esecuri. Au evoluat in ultimul joc al sezonului: Curment, Susnea - Krpez 14 ... citeste toata stirea