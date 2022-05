Handbalistele Craiovei intalnesc Braila, intr-un meci fara miza

Handbalistele de la SCM Craiova joaca miercuri, de la ora 18.30, in Sala Polivalenta, cu Dunarea Braila, meci contand pentru etapa a 24-a, antepenultima, a Ligii Florilor. Cele doua formatii nu mai au niciun obiectiv pe final de sezon, scapand de grijile luptei pentru evitarea retrogradarii. Dupa acest meci, SCM Craiova joaca in deplasare cu Rapid, probabil viitoarea campioana, iar in ultima etapa intalneste CSM Slatina, in Banie.Antrenorul secund al Craiovei, Costin Dumitrescu, a prefatat ... citeste toata stirea