Handbalistele Craiovei intalnesc Zalaul, in Polivalenta

Handbalistele de la SCMU Craiova joaca astazi, de la ora 18, in Sala Polivalenta, impotriva echipei formatiei HC Zalau, in etapa 7-a a Ligii Florilor. Pana acum, echipa din Banie are 9 puncte, adunate din meciurile de pe teren propriu, in timp ce formatia lui Gheorghe Tadici are doar 3 puncte, obtinute in runda precedenta, cu nou-promovata Poli Iasi."Va fi un meci extrem de complicat. Zalau este o echipa care se bazeaza pe forta, cu