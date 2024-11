Handbalistele Craiovei, invinse acasa de Valcea

Cel mai atractiv dintre derby-urile oltenesti din Liga Florilor, SCM Universitatea Craiova - SCM Rm. Valcea, s-a disputat in cadrul etapei a 10-a, in fata unei asistente destul de scazute, in Sala Polivalenta din Banie, si a fost adjudecat de formatia oaspete, scor 30-28, la pauza 19-17. Este primul esec pe teren propriu al echipei antrenate de Ovidiu Mihaila, care invinsese in precedenta partida de acasa pe CSM Bucuresti, campioana en-titre.SCM Universitatea Craiova a inceput mai bine ... citește toată știrea