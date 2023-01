Handbalistele Craiovei, invinse categoric de Minaur

In prima etapa a returului Ligii Florilor, handbalistele de la SCM Craiova au cedat la scor partida din deplasare cu Minaur Baia Mare, scor 36-25 (19-13). Fetele lui Bogdan Burcea au contat practic numai cateva minute in Sala "Lascar Pana", in startul jocului, cand au condus cu 3-2, apoi n-au mai facut fata baimarencelor, care s-au desprins decisiv din prima repriza.Au jucat pentru SCM Craiova: Bianca Curment (5 interventii), Helena Sousa (3 ... citeste toata stirea