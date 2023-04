Echipa feminina de handbal a Craiovei a fost invinsa, in Sala Polivalenta, de campioana en-titre, Rapid Bucuresti, echipa calificata in sferturile Champions League, scor 25-21 (12-12), intr-un meci din etapa a 21-a a Ligii Florilor. Diferenta s-a facut in ultimul sfert de ora in favoarea giulestencelor, dupa ce in minutul 45 scorul era 18-16 pentru SCM Craiova. Au jucat pentru SCM Universitatea Craiova: Curment 1 gol, Susnea - Krpez 6, Ruth 3, Rocha 3, Bak 3, Burcea 2, Esicu 2, Valcan 1, Andrei, ... citeste toata stirea