Handbalistele Craiovei, invinse la Braila

Liga Florilor s-a reluat dupa Campionatul European din Austria, Elvetia si Ungaria, iar primul meci programat a fost Dunarea Braila - SCM Universitatea Craiova. Din pacate, echipa antrenata de Ovidiu Mihaila si-a confirmat evolutiile fragile in deplasare si a pierdut cu 36-30, un meci in care a fost condusa si cu 9 goluri. Contra formatiei care a avut cele mai multe jucatoare in lotul Romaniei la EURO 2024, Craiova, care a avut si ea handbaliste la turneul final, dar in nationalele Serbiei, ... citește toată știrea