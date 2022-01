Dupa ce au cedat pe teren propriu duelul cu Rapid, handbalistele de la SCM Craiova au cedat si derby-ul regional cu CSM Slatina, din ultima etapa a turului Ligii Florilor, scor 23-19 (11-8). Gazdele, antrenate de Victorina Bora, au fost in permanenta in avantaj si s-au impus fara probleme in duelul cu echipa lui Bogdan Burcea, lipsita de jucatoare de ... citeste toata stirea