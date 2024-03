Handbalistele Craiovei, invinse la Tg. Jiu

Handbalistele de la SCMU Craiova n-au depasit forma slaba o data cu victoria obtinuta contra ultimei clasate si au pierdut urmatorul meci, in deplasare cu CSM Tg. Jiu, scor 31-28, in etapa a 19-a a Ligii Florilor. Chiar daca au fost aproape in formula completa, handbalistele lui Bogdan Burcea n-au avut o prestatie reusita in derby-ul regional cu echipa lui Liviu Andries si au ajuns la 9 esecuri in ... citește toată știrea