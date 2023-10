Handbalistele de la SCMU Craiova au derby regional astazi, in Sala Polivalenta, de la ora 18, cu CSM Tg. Jiu, in cadrul etapei a sasea din Liga Florilor. Inaintea partidei, craiovencele ocupa locul 4 in clasament, cu 10 puncte, in timp ce gorjencele sunt pe pozitia a noua, cu 6 puncte.Antrenorul Craiovei, Bogdan Burcea, a prefatat astfel disputa de azi: "Tg. Jiu este o echipa ambitioasa. Am avut ceva probleme anul trecut cu ei, insa ... citeste toata stirea