Handbalistele Craiovei, misiune aproape imposibila la Braila

Dupa ce au debutat in noul an cu un succes, pe teren propriu, contra Gloriei Bistrita, handbalistele de la SCM Craiova intalnesc duminica, in deplasare, de la ora 11 (in direct la TVR1), Dunarea Braila (locul 5), intr-un meci din etapa a 11-a a Ligii Florilor. Dupa accidentarile grave ale Anei Maria Ticu, Cristinei Zamfir si Adrianei Tacalie, clubul din Banie se confrunta si cu doua cazuri de Covid, asa ca misiunea echipei de a obtine ceva din acest meci este aproape imposibila, iar acest lucru