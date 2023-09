In etapa a doua a Ligii Florilor, handbalistele de la SCMU Craiova au remizat, scor 29-29, in Sala Polivalenta, cu Dunarea Braila. Gazdele au condus cu 24-18 in repriza secunda si au avut avantaj de doua goluri, 29-27, cu un minut inainte de final, dar n-au reusit sa castige. Finalul a fost tensionat, staff-ul Craiovei protestand vehement dupa un fault dur la adresa ... citeste toata stirea