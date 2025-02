Handbalistele Craiovei s-au calificat in sferturile Cupei Romaniei

Toate ocupantele podiumului din Liga Florilor au capotat in acest sezon in Sala Polivalenta din Banie. Dupa CSM Bucuresti si Corona Brasov, pe care le-a invins in campionat, SCM Universitatea Craiova a trecut-o in randul victimelor si pe Minaur Baia Mare, pe care a eliminat-o in optimile de finala ale Cupei Romaniei. Foste campioane EHF cu SCMU Craiova, Dumanska si Ianasi s-au imbratisat cu fostele colege din Banie, dar amabilitatile s-au incheiat o data startul partidei. In fata a cateva sute ... citește toată știrea