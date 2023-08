Desi nu sunt edificatoare rezultatele din meciurile de pregatire, semnele sunt ca echipa feminina de handbal a Craiovei, care poseda un buget semnificativ an de an, exclusiv din fonduri publice, are sanse reduse sa evadeze din mediocritate in stagiunea care urmeaza, dupa ce in ultimii ani a dezamagit profund. Dupa un prim meci amical in care a egalat-o in ultima secunda de joc pe CSM Tg. Jiu, SCMU Craiova a pierdut la scor, 35-25, jocul din deplasare contra campioanei, CSM Bucuresti, la pauza ... citeste toata stirea