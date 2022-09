Dupa ce au debutat cu victorie in noua editie a Ligii Florilor, contra lui Minaur Baia Mare, handbalistele de la SCM Universitatea Craiova au reusit sa se impuna si in runda secunda a campionatului, scor 29-22 (13-11), in fata unei nou-promovate, CSM Galati, meci disputat astazi, la Braila.Au jucat pentru formatia antrenata de ... citeste toata stirea